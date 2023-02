En continu: un nouveau séisme ébranle la Turquie

Un nouveau tremblement de terre a frappé ce mardi 7 février au petit matin la partie centrale de la Turquie, selon l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) du pays. Sa magnitude était de 5,3.

Une catastrophe meurtrière et dévastatrice

Selon le Président turc, il s'agissait du plus important tremblement de terre dans le pays depuis 1939. Des milliers de maisons se sont effondrées.

D’après les derniers chiffres présentés par le chef de l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences de Turquie, près de 2.920 personnes ont péri et plus de 15.830 ont été blessées.