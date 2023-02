Les Présidents Al-Sissi et el-Assad se reparlent pour la première fois depuis neuf ans

https://fr.sputniknews.africa/20230207/les-presidents-al-sissi-et-el-assad-se-reparlent-pour-la-premiere-fois-depuis-neuf-ans-1057856429.html

Les Présidents égyptien et syrien ont échangé pour la première fois depuis belle lurette. Abdel Fattah al-Sissi a apporté son soutien à Bachar el-Assad suite... 07.02.2023, Sputnik Afrique

Le dirigeant égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a exprimé ses condoléances à son homologue syrien Bachar el-Assad suite au tremblement de terre qui a fait de nombreux morts en Syrie et en Turquie le 6 février, a annoncé, ce mardi 7 février, Ahmed Fahmy, porte-parole du Caire.Le Président syrien a, pour sa part, exprimé sa gratitude à M.Al-Sissi pour son geste aimable, soulignant la fierté de la Syrie dans les relations historiques et fraternelles entre les deux pays, précise le communiqué.Il s’agit de la première prise de contact entre le Caire et Damas depuis l’arrivée au pouvoir en 2014 d’Abdel Fattah Al-Sissi.Aide humanitaire égyptienneM.Al-Sissi, a confirmé la solidarité du Caire pour Damas et a fait part de son ordre de fournir à la Syrie toute l'aide urgente nécessaire.Le ministère égyptien des Affaires étrangères avait annoncé le 6 février que Le Caire enverrait une aide humanitaire urgente aux deux pays les plus touchés par le tremblement de terre.Séisme du 6 février 2023Un tremblement de terre de magnitude 7,8, suivi de nombreuses répliques dont certaines de magnitude supérieures à 6, a frappé la Turquie et la Syrie. Il a été également ressenti au Liban, en Israël, en Russie, en Géorgie et même au Groenland. Le Président Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’il s’agissait du plus fort séisme en Turquie depuis 1939.Selon les dernières données, en Syrie, le sinistre a fait au moins 1.500 morts et plus de 3.548 blessés. En Turquie, on dénombre actuellement 4.544 morts et 26.721 blessés.

