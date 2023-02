https://fr.sputniknews.africa/20230207/le-croissant-rouge-syrien-appelle-lue-a-lever-les-sanctions-contre-le-pays-apres-le-seisme-1057849403.html

Le Croissant-Rouge syrien appelle l’UE à lever les sanctions contre le pays après le séisme

Le Croissant-Rouge syrien appelle l’UE à lever les sanctions contre le pays après le séisme

Les sanctions européennes ont privé la Syrie d’un équipement dont elle a besoin maintenant pour sauver des victimes du récent tremblement de terre, a constaté... 07.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-07T12:51+0100

2023-02-07T12:51+0100

2023-02-07T12:51+0100

syrie

croissant-rouge

croissant-rouge arabe syrien (sarc)

séisme

comité international de la croix-rouge (cicr)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/06/1057830820_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_631b46a9165b09b8a7963f505ea8d820.jpg

Des centaines de civils sont toujours portés disparus en Syrie suite au puissant séisme qui a touché lundi 6 février le pays et la Turquie. Dans cette situation, Khaled Hboubati, chef du Croissant-Rouge syrien, a constaté "un manque d’équipements spéciaux pour sauver les gens bloqués sous les décombres".D’après lui, ce sont les sanctions qui empêchent le pays d’avoir les équipements nécessaires.Il a précisé que son pays a besoin d’équipements lourds, de véhicules d’ambulance et de pompiers.Le séisme dévastateurLe nombre de morts en Syrie suite au séisme de lundi est progressivement relevé et atteint ce mardi plus de 1.500 alors que près de 3.548 personnes ont été blessées. Des centaines sont toujours portées disparues. Dans les gouvernorats d’Alep, de Hama et de Lattaquié, 175 immeubles se sont effondrés, selon les données du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.Quant au bilan du tremblement de terre en Turquie, il s'élève pour le moment à plus 3.400 morts et environ 21.100 blessés.

syrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

syrie, croissant-rouge, croissant-rouge arabe syrien (sarc), séisme, comité international de la croix-rouge (cicr)