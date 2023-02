https://fr.sputniknews.africa/20230206/un-puissant-seisme-ebranle-la-turquie-et-la-syrie-des-dizaines-de-morts---images--1057829638.html

Un puissant séisme ébranle la Turquie et la Syrie, des centaines de morts - images

Un puissant séisme ébranle la Turquie et la Syrie, des centaines de morts - images

Un fort et meurtrier séisme a touché ce 6 février la Turquie et la Syrie. Les secousses ont été ressenties au Liban, en Irak et à Chypre. Pour le moment, le... 06.02.2023, Sputnik Afrique

Un tremblement de terre a frappé ce lundi 6 février le sud de la Turquie et des pays voisins. Il a déjà fait des centaines de morts et de très importants dégâts, selon de premiers bilans.D'après l'institut américain de géophysique (USGS), sa magnitude était de 7,8.L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province turque de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.Les secousses ont été ressenties dans tout le sud-est du pays, au Liban, en Irak et à Chypre.Dégats considérablesCe séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul.Une explosion a retenti sur un gazoduc dans la province turque de Hatay.La forteresse de Gaziantep en Turquie a été détruite à cause de ce tremblement de terre.Des victimesEn Turquie, les autorités rapportent 284 morts et plusieurs centaines de blessés.Le nombre de victimes du séisme en Syrie atteint 237 personnes mortes et 639 blessées, selon le ministère syrien de la Santé.Le ministère syrien de la Défense mobilise toutes ses unités, formations et établissements dans toutes les provinces du pays. Ils doivent apporter une assistance immédiate à la population touchée par le séisme ainsi que pour rechercher les personnes coincées sous les décombres et apporter une aide d'urgence aux blessés.La Russie, l'Égypte et Israël ont exprimé leurs condoléances.Deux avions Il-76 du ministère russe des Situations d’urgence avec des sauveteurs sont prêts à s'envoler vers la Turquie pour apporter une aide face à cette catastrophe.

