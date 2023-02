https://fr.sputniknews.africa/20230207/lalgerie-envoie-210-t-de-produits-pour-porter-secours-aux-sinistres-en-turquie-et-en-syrie-1057856150.html

L'Algérie envoie 210 t de produits pour porter secours aux sinistrés en Turquie et en Syrie

L'Algérie envoie 210 t de produits pour porter secours aux sinistrés en Turquie et en Syrie

Un élan de solidarité s’est déclenché après le séisme dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie. L’Algérie a dépêché plus de 200 tonnes de produits... 07.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-07T20:00+0100

2023-02-07T20:00+0100

2023-02-07T20:01+0100

afrique du nord

maghreb

algérie

aide humanitaire

turquie

syrie

séisme

sauveteurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/07/1057853397_119:0:962:474_1920x0_80_0_0_862569977646735bf8080f4ebbfc22b6.jpg

Alger a envoyé 210 tonnes de produits d’urgence à la Turquie et la Syrie frappées le 6 février par un tremblement de terre de magnitude 7,8 et dont les répliques se poursuivent toujours dans la région, relate Algérie presse service (APS).La Syrie doit recevoir 115 t de produits pharmaceutiques et alimentaires ainsi que des tentes, alors que la Turquie se verra expédier 95 tonnes de produits divers.De plus, une équipe supplémentaire de secouristes algériens s’est rendue en Syrie sur décision du Président Abdelmadjid Tebboune. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad, a présidé le 6 février l’opération d'envoi de cette seconde équipe.Selon le ministre, cité par l’APS, le Président algérien a insisté pour que les équipes de la protection civile du pays soient parmi les premiers à arriver sur les zones touchées afin d’apporter les premiers soins.Étaient présents à l'expédition de l’aide humanitaire Boualem Boughlef, directeur général de la protection civile, Ibtissem Hamlaoui, présidente du Croissant-Rouge algérien, ainsi que Namir Al-Ghanem, ambassadeur de Syrie à Alger.Déjà sur les lieuxCe 7 février des sauveteurs algériens sont déjà à pied d’œuvre à Alep, en Syrie, et se sont attelés à leur tâche.Leur mission sera divisée en deux groupes afin de couvrir autant de zones touchées autour d'Alep, tels que Al-Azamiya, Al-Sukkari, Salah Al-Din, Al-Firdaus, Bustan Al-Qasr et Al-Zabadiya.Secouristes russes dans la zone sinistréeLa Russie a aussi envoyé plus de 100 sauveteurs en Turquie, selon le ministère russe des Situations d'urgence. Le groupe comprend également des équipes cynophiles.Un hôpital aéromobile a été déployé dans la zone d'urgence. Les secouristes russes se dirigent vers l'une des régions les plus touchées - Kahramanmaras, pour y travailler 24 heures sur 24, en plusieurs équipes.Séisme en Turquie et en SyrieUn séisme de magnitude 7,8 a endeuillé le 6 février la Turquie et la Syrie faisant au moins 3.700 victimes. Ses répliques, de magnitude souvent supérieure à 5, se poursuivent dans la région, compliquant l’opération de sauvetage et alourdissant le bilan.Le Président Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national jusqu'au 12 février inclus.

afrique du nord

maghreb

algérie

turquie

syrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, algérie, aide humanitaire, turquie, syrie, séisme, sauveteurs