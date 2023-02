https://fr.sputniknews.africa/20230207/suite-au-seisme-la-turquie-a-glisse-de-quelques-metres-par-rapport-a-la-syrie-1057855202.html

Suite au séisme, la Turquie a glissé de quelques mètres par rapport à la Syrie

Suite au séisme, la Turquie a glissé de quelques mètres par rapport à la Syrie

Le séisme du 6 février en Turquie et en Syrie a déjà provoqué le déplacement des plaques tectoniques et des milliers de victimes. Il n’est pas exclu que des... 07.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-07T17:45+0100

2023-02-07T17:45+0100

2023-02-07T17:47+0100

turquie

syrie

séisme

victimes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/06/1057831267_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a11dddf9867ae66c0057889453786a51.jpg

Les deux puissantes secousses qui ont frappé, le 6 février, la Turquie et la Syrie ont fait suite à un déplacement des plaques tectoniques de quelques mètres, a expliqué au quotidien Corriere della Sera le professeur Carlo Doglioni, président de l'Institut national de géophysique et de volcanologie.Le responsable a d’ailleurs proposé d’attendre les données plus précises des satellites Sentinel de l'Agence spatiale européenne (ESA) et COSMOSkyMed de l’Agence spatiale italienne (ASI).D’après lui, le tremblement de terre a touché une zone de 190 kilomètres de long sur 25 kilomètres de large. Outre les deux plus intenses secousses, de magnitude 7,8 et 7,5, près de 200 autres, moins importantes, se sont produites en quelques heures.Il n’a pas exclu que des répliques puissent se poursuivre pendant "des jours, voire des mois, voire des années, comme cela s'est produit dans certains cas par le passé".Séisme meurtrierCe séisme ressemble à d’autres tremblements de terre, tout aussi désastreux, qui ont frappé la Turquie par le passé, écrit le quotidien. Il s’agit du séisme de 1939 à Erzincan (de magnitude 7,8) qui a fait plus de 39.000 morts et 100.000 blessés ainsi que ce celui d’Izmit (de magnitude 7,6) qui a eu lieu à 1999. Ce dernier a alors fait environ 17.000 et plus de 23.000 blessés.Pour le moment, les autorités turques font état de plus de 3.700 morts et environ 22.290 blessés. La Syrie, elle, déplore plus de 1.500 morts et près de 3.550 blessées.

turquie

syrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, syrie, séisme, victimes