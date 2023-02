https://fr.sputniknews.africa/20230207/en-syrie-les-secouristes-russes-sauvent-un-homme-enseveli-depuis-des-heures---videos-1057856831.html

En Syrie, les secouristes russes sauvent un homme enseveli depuis des heures - vidéos

Les sauveteurs russes arrivés en Syrie après le séisme majeur qui a frappé ce pays et la Turquie voisine le 6 février, ont retiré un homme des décombres d’une... 07.02.2023, Sputnik Afrique

Un jeune a passé de longues heures sous les décombres dans la ville syrienne de Jablé après un tremblement de terre dévastateur du 6 février.Il a été sauvé par une équipe de secouristes russes qui travaillaient sur les ruines d’une auberge qui s’est effondrée suite au séisme. L’homme, qui était toujours conscient, a été hospitalisé dans un état grave.Des images d’un autre individu, sauvé à Jablé après avoir passé 36 heures sous les décombres, circulent aussi sur les réseaux sociaux.Les militaires russes déployés en Syrie participent également aux travaux de sauvetage. Ils ont déjà secouru 42 personnes, retrouvé les corps de 57 victimes du tremblement de terre et prodigué des soins médicaux à 200 personnes, a annoncé ce 6 février Oleg Egorov, porte-parole du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.Séisme meurtrierLe 6 février, un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie. Selon le Président turc, il s’agit du plus puissant tremblement de terre depuis 1939. Ce séisme a été suivi de nombreuses répliques de magnitude variant de 4 à 7,5. Les secousses ont été ressenties au Liban, en Israël, en Russie, en Irak et jusqu’au Groenland.Selon les dernières données, 5.434 personnes ont été tuées et 31.777 autres blessées en Turquie, et en Syrie, respectivement, 1.500 et plus de 3.500 individus. Ankara a décrété un deuil national de sept jours.

