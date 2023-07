En continu: Le pont de Crimée endommagé suite à un attentat, des victimes

"Cette nuit, le régime terroriste de Kiev a commis un nouveau crime: il a attaqué le pont de Crimée. Kiev ne pouvait ignorer que la partie du passage réservée aux automobiles est une installation exclusivement civile. Mais cela n'a jamais arrêté les terroristes. Cela ne les arrêtera pas non plus à l'avenir. On ne peut les arrêter qu'en les privant de la capacité physique de mener de telles attaques, ainsi qu’avec l'inévitabilité du châtiment pour chacune de ces attaques", a-t-il écrit sur Telegram.