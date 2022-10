https://fr.sputniknews.africa/20221009/poutine-lexplosion-sur-le-pont-de-crimee-est-un-attentat-1056449804.html

Poutine: l'explosion sur le pont de Crimée est un attentat

Poutine: l'explosion sur le pont de Crimée est un attentat

Vladimir Poutine a qualifié l'explosion sur le pont de Crimée d'attentat visant à détruire un site d'infrastructure important. Le chef du Comité d'enquête de... 09.10.2022, Sputnik Afrique

L'explosion qui a fait trois morts sur le pont russe de Crimée est un attentat visant à saper un site d'infrastructure important, a déclaré ce dimanche 9 octobre, le Président russe, Vladimir Poutine, lors d'une rencontre avec le chef du Comité d'enquête de Russie, Alexandre Bastrykine.Selon M.Bastrykine, l'attentat a été organisé par les services secrets ukrainiens avec le concours de certains citoyens russes et étrangers. Les enquêteurs ont déjà recueilli de nombreux témoignages, ont mené plusieurs études spéciales, dont des expertises médico-légales, génétiques et bien d'autres encore, a précisé M.Bastrykine.Ils ont déjà l'itinéraire du camion qui a explosé sur le pont de Crimée. Le véhicule était passé par "la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, avant de traverser la république russe d'Ossétie du nord et le territoire de Krasnodar", a-t-il précisé.Explosion sur le pont de CriméeLe 8 octobre, un camion piégé a explosé sur la voie automobile de l’immense pont érigé par la Russie pour relier la péninsule de Crimée au territoire de Krasnodar. Des citernes de carburant ont pris feu sur la partie ferroviaire du pont. Trois personnes ont été tuées.Selon les autorités de Crimée, deux travées de la route en direction de Kertch se sont effondrées. La route menant dans le sens inverse est restée intacte.La circulation des voitures et des trains sur le pont a repris dans la soirée du même jour. Les cars et les poids-lourds se rendent en Crimée en ferry.

