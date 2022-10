https://fr.sputniknews.africa/20221008/vladimir-poutine-decrete-des-mesures-suite-a-lexplosion-sur-le-pont-de-crimee-1056440542.html

Vladimir Poutine décrète des mesures suite à l’explosion sur le pont de Crimée

Vladimir Poutine décrète des mesures suite à l’explosion sur le pont de Crimée

Le chef de l’État russe a signé un décret visant à renforcer la sécurité du pont de Crimée ainsi que des infrastructures fournissant de l'électricité et du gaz... 08.10.2022, Sputnik Afrique

Quelques heures après l’explosion ayant endommagé le pont de Crimée, le Président russe, Vladimir Poutine, a ordonné par décret de mieux sécuriser le passage du transport via cette infrastructure de grande importance, rapporte le Kremlin.Le dirigeant russe a également ordonné de renforcer la surveillance des gazoducs et des installations qui approvisionnent la Crimée en gaz naturel et en électricité.C’est le service de sécurité russe, le FSB, qui sera en charge d'assurer la mise en place des mesures de sécurité renforcées, toujours selon le Kremlin.Explosion sur le pont de CriméeLe pont de Crimée a été frappé, ce samedi 8 octobre, par une explosion attribuée à un camion piégé. Selon les enquêteurs, l'attaque survenue au petit matin a fait trois morts.Les autorités de Crimée ont annoncé dans l'après-midi que la circulation avait repris pour les voitures et les bus sur la voie routière du pont restée intacte. Les poids-lourds feront désormais la traversée en ferry. Le trafic ferroviaire devait être restauré dans la soirée, et l'opérateur de la ligne a indiqué que deux trains étaient partis à destination de Moscou et Saint-Pétersbourg.Le Comité d'enquête russe a annoncé avoir établi l'identité du propriétaire du camion piégé, un habitant de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Des investigations sont en cours.

