https://fr.sputniknews.africa/20230717/lattaque-sur-le-pont-de-crimee-qualifiee-de-terroriste-par-le-comite-antiterroriste-russe-1060583698.html

La cause officielle des dégâts infligés au pont de Crimée révélée

La cause officielle des dégâts infligés au pont de Crimée révélée

Le Comité national antiterroriste russe a fait savoir que le pont de Crimée avait été attaqué dans la nuit du 16 au 17 juillet par des drones de surface... 17.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-17T09:04+0200

2023-07-17T09:04+0200

2023-07-17T10:20+0200

pont de crimée

attaque

russie

piste terroriste

victimes

victimes civiles

blessés

attentat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/11/1060584642_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa78885a2de4d540ca7850d7b5438a17.jpg

L’attaque sur le pont de Crimée, qui s'est produite ce 17 juillet, a été qualifiée de "terroriste" par le Comité antiterroriste russe.Selon l’instance, l'attentat a été réalisé par deux véhicules de surface sans pilote ukrainiens.Une affaire pénale au titre de l’article "Acte terroriste" a été ouverte par le Comité d’enquête russe.Les enquêteurs sont en train d'identifier les personnes impliquées dans l'organisation de cette attaque terroriste parmi les services spéciaux et les groupes armés ukrainiens, a noté le service de presse du Comité d'enquête.Deux victimesCe 17 juillet au petit matin, la circulation sur le pont de Crimée a été interrompue à la suite d’une attaque, comme l’a déclaré le chef de la république de Crimée.Résultat, la chaussée a été endommagée, mais les travées de la construction restent sur leurs piliers, pas de dommages causés, selon le ministère russe des Transports.D’après le gouverneur de la région de Belgorod, une fille a été blessée et ses parents sont décédés à cause de cette attaque.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pont de crimée, attaque, russie, piste terroriste, victimes, victimes civiles, blessés, attentat