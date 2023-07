L'attaque du pont de Crimée "fait partie de la contre-offensive" ratée de Kiev

https://fr.sputniknews.africa/20230717/lattaque-du-pont-de-crimee-fait-partie-de-lacontre-offensive-ratee-de-kiev-1060601218.html

L'attaque du pont de Crimée fait partie de la contre-offensive des forces ukrainiennes qui est en train d’échouer. Elle est aussi le résultat du sommet raté de l'Otan à Vilnius, a déclaré ce 17 juillet à Sputnik Ammar Kanah, directeur du Centre de recherche stratégique et de prévision politique de Sébastopol.Selon le politologue, l'objectif de l'attaque est de provoquer et de démoraliser la population et les dirigeants de la Russie car il est de notoriété que le pont relie la péninsule de Crimée à la Russie continentale.Le mutisme de l'OccidentPour le politologue, le plus frappant, c'est la réaction de l'Occident, sa duplicité.L'Ukraine a attaqué des civils, mais pas un seul pays occidental n'a condamné ses actions, tout comme lors de l’attaque ukrainienne précédente contre le pont à l'automne 2022. À l’époque, tout le monde a nié l'implication de Kiev dans les attaques, mais quelques mois plus tard, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a officiellement reconnu que les forces armées ukrainiennes avaient attaqué le pont. Tout compte fait, personne n'a condamné Kiev, précise M.Kahan.Quelle sera la réaction de Moscou?M.Kanah note qu'après la première frappe sur le pont en octobre 2022, la Russie a réagi fermement aux actions du régime de Kiev en frappant un certain nombre d'installations militaires en Ukraine.Le 17 juillet, un attentat terroriste s’est produit sur le pont de Crimée, dans le sud-ouest de la Russie. La circulation automobile a été suspendue sur la jonction qui relie la Crimée au territoire de Krasnodar. Une fille a été blessée et ses parents sont décédés, rapporte le gouverneur de la région de Belgorod.

