"L'attaque d'aujourd'hui contre le pont de Crimée a été perpétrée par le régime de Kiev. Ce régime est un régime terroriste et présente toutes les caractéristiques d'un groupe criminel international organisé. Les décisions sont prises par des fonctionnaires et des militaires ukrainiens avec la participation directe des services de renseignement et des politiciens américains et britanniques. Les États-Unis et la Grande-Bretagne dirigent la structure d’un État terroriste", a écrit Maria Zakharova sur sa chaîne Telegram.