Le régime de Kiev a tenté le 9 juillet de frapper avec des missiles S-200 la Crimée et les régions russes de Rostov et de Kalouga, a déclaré le ministère russe de la Défense ce 10 juillet.Selon ce dernier, deux roquettes ont été détruites par la défense antiaérienne russe, deux autres ont été déviées par des équipements de guerre électronique.Ni victimes ni dégradations ne sont à déplorer.D’après la Défense russe, l’un des missiles visait le pont de Crimée, tandis que les trois autres se dirigeaient vers des aérodromes militaires dans les régions de Rostov et de Kalouga.Attaque meurtrière contre le pont de CriméeLe pont de Crimée, reliant la péninsule à la région de Krasnodar, a été partiellement détruit le 8 octobre lorsqu’un camion piégé a explosé. Au moment de la déflagration, un train de marchandises passait à côté. Sept wagons-citernes avaient alors pris feu. L’attaque a fait quatre morts et a causé l’effondrement de deux travées de la route en direction de Kertch, tandis que la route en sens inverse est restée intacte. La circulation a été rouverte sur la voie après un mois et demi de réparations.Vladimir Poutine a désigné cette attaque comme un attentat. Le ministère ukrainien de la Défense a reconnu le 9 juillet la responsabilité de Kiev.Tentatives d’attaque réitéréesLes territoires russes frontaliers à l’Ukraine font l’objet d’attaques régulières des militaires de Kiev. Ces derniers pilonnent et frappent des localités avec des drones, et tentent d’y mener des opérations de sabotage.Il s’agit des régions de Briansk, Koursk, Belgorod, et la Crimée. La ville de Sébastopol, la base principale de la Flotte de la mer Noire, ainsi que d’autres sites sur la péninsule, subissent, eux aussi, des attaques permanentes de drones.Les forces armées russes, appuyées par la défense antiaérienne, les repoussent régulièrement.

