https://fr.sputniknews.africa/20230709/deux-missiles-ukrainiens-de-kiev-abattus-dans-une-region-russe-voisine-de-lukraine-1060441583.html

Deux missiles de Kiev abattus dans une région russe voisine de l’Ukraine

Deux missiles de Kiev abattus dans une région russe voisine de l’Ukraine

La défense anti-aérienne russe a abattu deux missiles ukrainiens dans la région de Briansk, frontalière à l’Ukraine, a annoncé ce 9 juillet son gouverneur... 09.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-09T21:43+0200

2023-07-09T21:43+0200

2023-07-09T22:23+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

conflit ukrainien

attaque de missiles

drone

défense antiaérienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/18/1056274689_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eadb59a53197015a76bf04782aacfd17.jpg

Deux missiles ukrainiens ont été interceptés ce 9 juillet par les forces anti-aériennes russes dans le ciel de la région de Briansk frontalière à l’Ukraine, ont communiqué les autorités locales.Les missiles ont été détruits sans faire de blessés, les services d’urgence sont en train d’œuvrer sur le lieu de l’incident, a-t-il ajouté.Au début de cette semaine, les troupes ennemies avaient pilonné le village de Belaya Beriozka dans la même région, toujours selon M.Bogomaz. Deux maisons avaient pris feu. Aucune victime parmi les civils n’a été à déplorer, avait-il annoncé.Ces derniers mois, la région de Briansk subit constamment des tentatives d’attaques ukrainiennes au drone et des pilonnages.Tentatives d’attaque continuesLes territoires russes frontaliers à l’Ukraine, font l’objet d’attaques régulières des militaires ukrainiens. Ces derniers pilonnent et frappent des localités avec les drones, et tentent d’y mener des opérations de sabotage.Ce sont notamment les régions de Briansk, Koursk, Belgorod et la Crimée. La ville de Sébastopol, la base principale de la Flotte de la mer Noire, ainsi que d’autres sites sur la péninsule, subissent, eux aussi, des attaques permanentes avec des drones.Les forces armées russes, appuyées par la défense antiaérienne, repoussent régulièrement tout type d’attaques de l’armée de Kiev.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, conflit ukrainien, attaque de missiles, drone, défense antiaérienne