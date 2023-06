https://fr.sputniknews.africa/20230615/une-attaque-de-9-drones-dejouee-en-crimee-1059927644.html

Une attaque de 9 drones déjouée en Crimée

Une attaque de 9 drones déjouée en Crimée

Dans la nuit du 14 au 15 juin, la Crimée a été visée par une attaque de drones. Neuf appareils ont été neutralisés, alors qu’un autre a explosé sans faire de... 15.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-15T07:33+0200

2023-06-15T07:33+0200

2023-06-15T07:33+0200

donbass. opération russe

crimée

drone

attaque

russie

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104258/11/1042581103_0:366:2989:2047_1920x0_80_0_0_80bafc169a5fa3c707312ac8cc2e41b5.jpg

La défense aérienne russe a repoussé une attaque de drones au-dessus de la Crimée, dans la nuit du 14 au 15 juin, a indiqué le chef de la région, Sergueï Aksionov. Six drones ont été abattus, trois ont été brouillés par des moyens de lutte radioélectronique, a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram. Et d’ajouter qu’un autre appareil a explosé sans faire de blessé. Des vitres ont été brisées dans plusieurs immeubles, les services d’urgence se sont rendus sur place, a précisé le gouverneur.Précédentes attaquesKiev n’abandonne pas ses tentatives d’attaquer avec des drones Sébastopol et la Crimée. Une attaque similiaire a eu lieu le 4 juin. Ensuite, le 25 mai, les forces de la défense antiaérienne ont brouillé et fait atterrir ou détruit six drones.Le 12 mai, un drone a été détruit dans l’ouest de la péninsule. Le 7 mai, 10 drones ukrainiens ont attaqué Sébastopol, mais l’attaque a été repoussée par les militaires russes.Le 5 mai, deux missiles ukrainiens Hrim-2 ont été abattus au-dessus de la péninsule.La défense antiaérienne a également contré des attaques de drones contre la Crimée les 1er, 3 et 4 mai.Le niveau jaune d’alerte terroriste a été introduit sur la péninsule sans limite de durée.

crimée

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

crimée, drone, attaque, russie, ukraine