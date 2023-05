https://fr.sputniknews.africa/20230507/plus-dune-dizaine-de-drones-ukrainiens-ont-tente-dattaquer-la-crimee-pendant-la-nuit-1059091337.html

Plus d'une dizaine de drones ukrainiens ont tenté d'attaquer la Crimée pendant la nuit

Dans la nuit du 6 au 7 mai, les systèmes de défense antiaérienne russe ont déjoué une attaque de drones ukrainiens contre la ville de Sébastopol et la Crimée... 07.05.2023, Sputnik Afrique

L'Ukraine a de nouveau essayé d'attaquer la Crimée et la ville de Sébastopol dans la nuit du 6 au 7 mai en y envoyant plus de 10 drones, comme l’a fait savoir le gouverneur de Sébastopol sur sa chaîne Telegram.Selon lui, un drone a subi une perte de contrôle et s'est écrasé dans une zone boisée. L'épave a été retrouvée par le personnel du ministère de l'Intérieur et du ministère des Situations d'urgence.Deux autres appareils ont été abattus au-dessus de la mer.Aucun n'a endommagé la ville, a précisé le gouverneur.Tentatives d’attaque réitéréesDepuis juillet dernier, Kiev essaie régulièrement d’attaquer avec des drones Sébastopol, la base principale de la Flotte de la mer Noire, ainsi que d’autres sites en Crimée.La dernière attaque en date a eu lieu le 6 mai, quand au moins deux missiles balistiques Hrim-2 ont été interceptés par la défense antiaérienne russe au-dessus de la Crimée, selon les autorités de la région. Aucun blessé ni dégât n’a été rapporté.Le 29 avril, une attaque de drone a provoqué un incendie dans un dépôt de pétrole à Sébastopol.

