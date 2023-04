https://fr.sputniknews.africa/20230429/un-reservoir-de-carburant-a-pris-feu-a-sebastopol-une-frappe-de-drone-de-kiev-supposee---video-1058922179.html

Un réservoir de carburant a pris feu à Sébastopol, une frappe de drone de Kiev supposée - vidéo

Le feu s'est déclaré ce 29 avril dans un dépôt de pétrole à Sébastopol. Selon les autorités locales, cela vient probablement d'une attaque de drone. Les... 29.04.2023, Sputnik Afrique

Un réservoir de carburant a pris feu ce samedi 29 avril au petit matin à Sébastopol, en Crimée, a déclaré le gouverneur de la ville, Mikhaïl Razvojaïev, sur sa chaîne Telegram.Il a indiqué que cela était probablement arrivé à cause d’une attaque de drone.Quatre réservoirs ont ainsi été endommagés dans un dépôt de pétrole.Dans une vidéo, publiée par les autorités, un panache de fumée s’élève.Selon M. Razvojaïev, tous les services spéciaux nécessaires travaillent sur le site.Le gouverneur a fait savoir qu'il n'y avait pas de blessés et que les installations civiles n'étaient pas menacées car éloignées du sinistre.Ce dernier a été classé catégorie quatre, la plus difficile.Des attaques ukrainiennes réitéréesDepuis fin juillet dernier, Sébastopol et la Crimée sont régulièrement visés par des attaques de drones.Le 29 octobre, des navires russes assurant selon Moscou la sécurité du couloir céréalier avaient été attaqués dans la baie de Sébastopol par des drones. La Russie a ensuite suspendu sa participation à l’accord sur les céréales avant de revenir sur sa décision.En outre, une attaque contre Sébastopol a été réalisée le 16 janvier, la DCA éliminant 10 de ces engins.Le 24 avril, la Flotte de la mer Noire a repoussé une attaque de drones au large de la ville.

