La Flotte de la mer Noire a repoussé une attaque de drones au large de Sébastopol

La Flotte de la mer Noire a repoussé une attaque de drones au large de Sébastopol

Les autorités de Sébastopol ont annoncé ce lundi 24 avril la fermeture de la rade et la suspension de la navigation des transbordeurs et ferries dans la baie de la ville."Le transport de passagers n’est pas effectué [dans la baie de Sébastopol]", a fait savoir la municipalité, précisant que le trafic entre le centre et le nord de la ville était effectué par des bus.Plus tôt lundi, le gouverneur de Sébastopol Mikhaïl Razvojaïev a déclaré que dans la nuit les forces de la Flotte de la mer Noire avaient repoussé une attaque de drones de surface.Tentatives d’attaqueIl a précisé plus tard qu’un drone avait été neutralisé et qu’un autre s’était détruit lui-même dans la rade extérieure. Aucun dégât n’a été causé, mais tous les services municipaux ont été mis en état d'alerte.Depuis juillet dernier des drones ukrainiens essaient régulièrement d’attaquer Sébastopol, la base principale de la Flotte de la mer Noire, ainsi que d’autres sites en Crimée. La dernière en date a eu lieu le 22 mars. Elle a été repoussée par deux femmes militaires.Les attaques ukrainiennes ont notamment visé le quartier général de la flotte, des sites énergétiques et des aérodromes militaires.La plupart des drones ont été détruits par des systèmes antiaériens.

