La Défense russe remet des décorations pour la neutralisation d’une attaque contre la Crimée

Le ministre russe de la Défense a remis des ordres du Courage à deux femmes militaires qui ont déjoué une attaque de drones à proximité de Sébastopol en... 24.03.2023, Sputnik Afrique

Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a tenu sa promesse.Jeudi 23 mars, il a promis de décorer deux femmes militaires de la flotte de la mer Noire pour avoir repoussé une attaque de drones contre Sébastopol.Vendredi 24, il leur a remis les fameuses décorations.Félicitations de ChoïgouIl a exprimé l’espoir que les militaires décorées continueront à servir "notre pays, notre cause et la Marine russe".Mercredi 22 mars, deux femmes militaires, le quartier-maître Marina Faleeva et le premier maître Tatiana Tselouïko, ont neutralisé deux des trois drones qui avaient essayé de pénétrer dans la baie de Sébastopol qui abrite la principale base navale de la flotte russe de la mer Noire.Le capitaine de corvette Vladimir Gorban qui avait également participé à la destruction des cibles a été décoré lui aussi d’un ordre du Courage.

