https://fr.sputniknews.africa/20230321/une-nouvelle-attaque-de-drones-dejouee-en-crimee-des-infrastructures-civiles-visees--images--1058265934.html

Une nouvelle attaque de drones déjouée en Crimée, des infrastructures civiles visées – images

Une nouvelle attaque de drones déjouée en Crimée, des infrastructures civiles visées – images

Des drones ukrainiens avec des shrapnels ont tenté de réaliser une attaque dans une ville du nord de la Crimée. Des installations civiles étaient la cible... 21.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-21T11:55+0100

2023-03-21T11:55+0100

2023-03-21T11:55+0100

russie

ukraine

crimée

drone

attaque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104258/11/1042581103_0:366:2989:2047_1920x0_80_0_0_80bafc169a5fa3c707312ac8cc2e41b5.jpg

Une attaque de drones ukrainiens a été repoussée dans la nuit du 20 au 21 mars dans la ville de Djankoï, dans le nord de la Crimée, rapportent les autorités locales.Selon le gouverneur de la région, Sergueï Aksionov, les défenses antiaériennes ont été déclenchées.Certains bâtiments et les réseaux électriques ont été endommagés et une personne a été blessée, mais sa vie n’est pas en danger.Des objets civils visésLes drones abattus visaient des installations civiles, comme l’a dit sur Telegram le conseiller du gouverneur de Crimée, Oleg Krioutchkov. D’après lui, chaque engin était rempli d'explosifs et de projectiles à balles.M.Krioutchkov a aussi publié des photos montrant des fragments des drones et une hélice avec l’abréviation indiquant clairement leur origine américaine.Un drone a endommagé une maison. Un autre a été détruit au-dessus d’un lycée technique et a plongé entre le bâtiment d’enseignement et le foyer d’élèves.Les autres ont été abattus au-dessus de zones résidentielles.Situation d’urgence municipaleCe 21 mars, M.Aksionov a fait savoir que la situation à Djankoï était sous contrôle et que la restauration des infrastructures endommagées avait commencé.Le chef de l’administration a annoncé la mise en place de la situation d’urgence municipale.Le Comité d'enquête russe se renseigne sur l’incident.

russie

ukraine

crimée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, crimée, drone, attaque