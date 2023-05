https://fr.sputniknews.africa/20230506/un-missile-balistique-ukrainien-abattu-au-dessus-de-la-crimee-1059083010.html

Deux missiles balistiques ukrainiens abattus au-dessus de la Crimée

Au moins deux missiles balistiques ukrainiens Hrim-2 ont été interceptés ce 6 mai par la défense antiaérienne russe au-dessus de la Crimée, ont indiqué les... 06.05.2023, Sputnik Afrique

La défense antiaérienne russe a abattu ce 6 mai deux missiles balistiques au-dessus de la Crimée, ont déclaré les autorités locales.Il s’agit d’un missile opérationnel-tactique ukrainien Hrim-2 (Grom-2, en russe).Dans un premier temps, le chef de la région, Sergueï Aksionov, a informé qu’un seul missile avait été intercepté. Plus tard, son conseiller a actualisé le bilan, faisant état de la destruction de deux engins du même type.Aucun blessé ni dégât n'a été constaté, a souligné le chef de cette république péninsulaire, sur sa chaîne Telegram. Dans la matinée, les autorités locales avaient informé de l’activation de la DCA de la péninsule.Ce missile est installé sur une plateforme mobile. Selon la partie ukrainienne, il peut viser des cibles terrestres et aériennes à une distance allant jusqu’à 500 kilomètres. Fin septembre 2022, la Défense russe avait informé de la destruction d’un atelier de construction de Hrim-2 près de la ville de Dniepropetrovsk.D'autres tentatives de frappesC’est le deuxième cas officiellement confirmé de destruction de missiles Hrim-2. Le premier remonte au mois d’avril, lorsqu’un engin avait été abattu au-dessus de la ville de Feodossia. Elle occupe une position stratégique à proximité du détroit de Kertch, qui relie la mer Noire à la mer d'Azov.Depuis août dernier, la défense antiaérienne russe se voit régulièrement obligée de réagir à des attaques contre les infrastructures de la Crimée. Le plus souvent, il s'agit de drones. Le 22 et le 29 mars, ces engins ont également tenté de s'introduire dans la baie de Sébastopol et à proximité de Simféropol, mais ont été repoussés.

