Une nouvelle attaque de drones ukrainiens contre la ville de Sébastopol, en Crimée, a été déjouée ce 16 février.Selon le gouverneur, la défense antiaérienne et la flotte de la mer Noire ont descendu deux véhicules aériens sans pilote au-dessus de la mer, dans la zone de Sébastopol.Mikhaïl Razvojaïev a déclaré sur sa chaîne Telegram que l’attaque avait débuté cette nuit.Pour l’instant, d’après le gouverneur, "tout est calme dans la ville".Des attaques ukrainiennes réitéréesDepuis fin juillet dernier, Sébastopol et la Crimée sont régulièrement visés par des attaques de drones.Le 29 octobre, des navires russes assurant selon Moscou la sécurité du couloir céréalier avaient été attaqués dans la baie de Sébastopol par des drones. La Russie a ensuite suspendu sa participation à l’accord sur les céréales avant de revenir sur sa décision.En outre, une attaque contre Sébastopol a été réalisée le 16 janvier, la DCA éliminant 10 de ces engins.

Les systèmes de défense antiaérienne et la flotte de la mer Noire ont abattu deux drones non loin de Sébastopol, en Crimée, a fait savoir ce 16 février le... 16.02.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs drones abattus par la DCA russe au large de Sébastopol, en Crimée

Les systèmes de défense antiaérienne et la flotte de la mer Noire ont abattu deux drones non loin de Sébastopol, en Crimée, a fait savoir ce 16 février le gouverneur de la ville. D’autres engins ont été détruits plus au large, dans la zone de la République de Crimée.