Crimée: les navires attaqués par drones ukrainiens assuraient la sécurité du couloir céréalier

Les navires russes attaqués par des drones de Kiev ce 29 octobre participaient à l'exportation des céréales depuis les ports ukrainiens, a fait savoir le... 29.10.2022, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a fait part des détails de l’attaque terroriste par drones ukrainiens qui a touché ce samedi un dragueur de mines de la flotte de la mer Noire à Sébastopol.Pour attaquer les navires russes dans la baie de Sébastopol, Kiev a eu recours à 16 drones, dont neuf aériens et sept maritimes, a précisé la Défense russe.La Défense russe a par ailleurs accusé la Marine britannique d'avoir participé à la destruction des Nord Stream. D'après la partie russe, des militaires britanniques basés à Otchakov, région de Nikolaïev, ont participé à l'organisation de cette attaque sur Sébastopol.Les spécialistes de cette même unité ont en outre participé à la planification et à la mise en œuvre du sabotage des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 en mer Baltique.Dégâts à cause de l'attaqueAuparavant, la partie russe avait annoncé avoir abattu tous les drones. Ensuite, il a été précisé que lors de l'attaque le dragueur de mines "Ivan Golubets" et la barrière de capot dans la baie de Yuzhnaya avaient subi des dommages mineurs.

