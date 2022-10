https://fr.sputniknews.africa/20221029/la-defense-russe-accuse-la-marine-britannique-davoir-participe-a-la-destruction-des-nord-stream-1056665644.html

La Défense russe accuse la Marine britannique d'avoir participé à la destruction des Nord Stream

Des représentants de la marine britannique ont participé à la planification et à la mise en œuvre du sabotage des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 en mer Baltique, a déclaré ce samedi le ministère russe de la Défense.Selon les militaires, des spécialistes britanniques basés à Otchakov, région de Nikolaïev, ont également participé à l'organisation de l'attaque de drones sur Sébastopol, repoussée ce samedi par l'armée russe.D'après la Défense russe, des membres de cette même unité avaient planifié et assuré la réalisation de l'attentat perpétré en mer Baltique sur les gazoducs reliant la Russie à l'Europe.Le sabotagePlusieurs actes de sabotage ont eu lieu le 26 septembre sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. Ils ont endommagé une conduite du Nord Stream 2 et deux du Nord Stream 1et entraîné une fuite massive de gaz. Le 10 octobre, Vladimir Poutine a indiqué que la Russie n'était pas autorisée à enquêter sur les causes de ces explosions. Les enquêteurs allemands ont découvert un trou de huit mètres de diamètre sur l’une des conduites des pipelines, a relaté le journal télévisé allemand Tagesshau. Selon eux, de tels dommages n'ont pu être provoqués que par une puissante explosion.

