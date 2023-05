La Crimée abat six drones ukrainiens dans la nuit

https://fr.sputniknews.africa/20230525/la-crimee-abat-six-drones-ukrainiens-dans-la-nuit-1059461537.html

Le gouverneur criméen, Sergueï Aksionov, a annoncé que six drones ont été abattus dans la nuit de mercredi à jeudi en péninsule. Les militaires ont notamment... 25.05.2023, Sputnik Afrique

"Pendant la nuit écoulée, six drones ont été abattus ou bloqués (...) dans différents districts de la Crimée", a écrit M. Aksionov sur Telegram. L'incident n'"a pas fait de victimes, ni de blessés", a-t-il souligné.Les forces de la flotte de la mer Noire ont abattu deux drones à partir d'armes légères, plusieurs autres drones ont été bloqués et plantés par les moyens de la guerre électronique, a noté le gouverneur de la ville de Sébastopol, Mikhaïl Razvozjaev.Selon ce dernier, aucun objet dans la ville n'a été endommagé.Cette annonce intervient quelques jours après une attaque de groupes venus d'Ukraine sur le territoire russe.Les forces armées ukrainiennes tentent régulièrement d'attaquer Sébastopol et la Crimée avec des drones. Ainsi, le 12 mai, la défense aérienne a abattu un drone dans l'ouest de la péninsule. Le 7 mai, les forces armées ukrainiennes ont frappé Sébastopol avec dix drones, mais l'armée russe a repoussé l'attaque. La veille, deux missiles ukrainiens Grom-2 ont été abattus au-dessus de la péninsule, personne n'a été blessé. De plus, la défense aérienne a repoussé les frappes de drones en Crimée les 1er, 3 et 4 mai.La péninsule a un niveau indéfiniment jaune de danger terroriste.

