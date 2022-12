https://fr.sputniknews.africa/20221229/les-evenements-qui-ont-marque-lafrique-et-le-monde-en-2022-1057393204.html

Les événements qui ont marqué l’Afrique et le monde en 2022

Sport, politique, société: l'année 2022 aura été riche en rebondissements pour les pays africains et le monde entier.

Alors que l’année s’achève, l’heure est au bilan dans le monde et, surtout en Afrique. Le continent a connu divers moments de liesse comme de déception au cours de ces derniers mois. Petit florilège.Jeux olympiques d'hiver en ChineLes XXIVe Jeux olympiques d’hiver se sont tenus en Chine en février, malgré la pandémie de Covid-19 qui continuait de faire des ravages. Les compétitions se sont déroulées dans trois zones: à Pékin, à Yanqing, au nord-ouest de la capitale, et à Zhangjiakou, à 200 km de Pékin.Des athlètes de 91 pays ont participé aux Jeux olympiques en remportant 109 médailles. Un nombre record de téléspectateurs (plus de 45 millions) a suivi les Jeux, selon l’Olympic Broadcasting Services (Service olympique de radiotélévision/OBS).Début de l'opération militaire spéciale russe en UkraineLe 24 février, la Russie a annoncé le début de l’opération militaire spéciale pour libérer les peuples du Donbass, soumis à un blocus par Kiev et victimes de pilonnages ukrainiens depuis 2014. Le conflit déclenché par Kiev dans le Donbass en 2014 a fait environ 14.000 morts en huit ans. Le blocus et les violences commises par l’Ukraine dans le Donbass ont été qualifiées de "génocide" par Moscou.Vladimir Poutine a pris la décision d’envoyer les troupes trois jours après que les Républiques populaires du Donbass ont demandé à la Russie de reconnaître leur indépendance et de les soutenir, suite au renforcement des pilonnages par Kiev.Le but de l’opération russe est de démilitariser et de dénazifier l’Ukraine.Quatre nouvelles régions rejoignent la Russie Des référendums sur l'adhésion à la Russie ont eu lieu dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et les régions ukrainiennes de Kherson et de Zaporojié du 23 au 27 septembre. Les participants au scrutin ont voté pour le rattachement à la Fédération de Russie avec ce pourcentage: 99,23% en République de Donetsk, 98,42% en République de Lougansk, 93,11% dans la région de Zaporojié et 87,05% dans la région de Kherson.Le 30 septembre, le chef de l'État a signé des accords avec chacun des quatre territoires ayant déclaré sa volonté de rejoindre la Russie. Les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ont été rattachées en tant que républiques avec le russe comme langue officielle. Les régions de Zaporojié et de Kherson sont intégrées avec le même nom.Accords céréaliers d'IstanbulLe 22 juillet à Istanbul, la Russie, la Turquie, l'Ukraine et l'Onu ont signé un ensemble de documents pour débloquer les exportations de céréales et d’engrais face à la flambée des prix alimentaires et les risques de famine dans le monde. Ils a été décidé de créer le Centre conjoint de coordination à Istanbul charge d'inspecter les navires transportant des céréales. Les navires doivent emprunter un couloir exempt de toute activité militaire afin d'empêcher la contrebande d'armes et d'exclure les provocations.L'accord conclu pour une période de 120 jours a été prolongé fin novembre. Le 12 novembre, la Russie et l’Onu ont conclu un accord supplémentaire sur le déblocage d’un premier lot d’engrais russes.La Russie et l'Onu on en outre signé un mémorandum, qui prévoyait l'implication des Nations unies dans les travaux visant à supprimer les restrictions anti-russes qui entravent l'exportation de produits agricoles et d'engrais. Il a été signé pour une durée de trois ans.Lancement de Sputnik AfriqueLe site francophone Sputnik Afrique a été lancé le 21 juillet. L'une de ses premières infos a été consacrée aux agriculteurs du Donbass interdits en Europe, qui se tournent vers l’Afrique. D’autres articles ont suivi, annonçant la signature des accords d’Istanbul sur les céréales à envoyer aux pays pauvres, surtout en Afrique.Coups d'État au Burkina FasoLe 24 janvier, le Burkina Faso connaît un premier coup d’État. Le Président Roch Marc Christian Kaboré, aux manettes depuis six ans, est renversé par l’armée. Après avoir été brièvement détenu, il annonce le transfert du pouvoir au "Mouvement patriotique pour la protection et la reconstruction" dirigé par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Celui-ci devient Président de la transition, mais ne le restera pas longtemps…Le 30 septembre, le deuxième coup d'État en un an se produit au Burkina Faso. Paul-Henri Sandaogo Damiba est renversé. Un autre militaire, le capitaine Ibrahim Traoré devient Président de la transition.La France quitte la Centrafrique après 62 ans de présence militaireLe 15 décembre, les forces françaises se sont retirées de la Centrafrique après 62 ans de présence. Les relations en Paris et Bangui n’avaient cessé de se détériorer depuis un an.Le 15 août, les derniers soldats français avaient aussi quitté le Mali après plus de neuf ans d'intervention militaire. Le ras-le-bol de la population et les échecs pour venir à bout du terrorisme poussent la France dehors. Ça senttait déjà la fin pour l’expédition Barkhane. En effet, le 9 novembre, le Président français Emmanuel Macron a annoncé la fin officielle de l'opération Barkhane au Sahel. Les soldats se replient sur des bases arrière au Niger.Le Maroc devient la première équipe d'Afrique à accéder aux demies d'un MondialIncroyable équipe du Maroc! Le 14 décembre, les Lions de l’Atlas se hissent en demi-finale de la Coupe du monde de football au Qatar. C’est la première équipe africaine a progressé aussi loin dans la compétition. Un beau parcours finalement stoppé net par la France. L’Argentine est finalement sacrée.Sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer BaltiqueLe 26 septembre, plusieurs actes de sabotage ont eu lieu sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui passent par la mer Baltique, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. En conséquence, une conduite du Nord Stream 2 et les deux du Nord Stream 1 ont été endommagées. Les dégâts ont entraîné une fuite massive de gaz.Vladimir Poutine a qualifié le fait d’"acte de terrorisme international" et tient depuis les Anglo-Saxons responsables de ces actions "qui détruisent les infrastructures européennes".Accord de paix entre les autorités éthiopiennes et les rebelles du TigréLe 2 novembre, un grand pas pour la paix en Éthiopie. Après deux ans de conflit armé, le gouvernement et les rebelles du Tigré ont signé un cessez-le-feu puis un accord de paix le 12 novembre à Pretoria.Olusegun Obasanjo, médiateur de l’Union africaine (UA) et ancien Président nigérian, a fait savoir que ce n’était pas la fin du processus de paix, mais que la mise en place de la signature de l’accord était essentielle pour son succès.Moscou lance la construction de la première centrale nucléaire en Égypte L'Egypte a commencé à construire sa première centrale nucléaire, de technologie russe, à El-Dabaa. Les chantiers des réacteurs 1 et 2 ont été lancés respectivement en juillet et novembre.La centrale d'El-Dabaa sera située dans la région de Matruh sur la côte méditerranéenne, à 350 km du Caire. Elle comprendra quatre réacteurs russes VVER-1200 de génération 3+ répondant aux exigences internationales les plus élevées en matière d'efficacité et de sûreté nucléaire. La capacité totale de l’édifice sera de quelque 4,8 GW.Massacres du M23 dans l'est de la RDCLes autorités congolaises ont accusé le groupe armé rebelle M23 d’avoir tué environ 300 civils le 29 novembre dans un village de l'est du pays, Kishishe, tout cela malgré le cessez-le feu. Le M23 a contesté ce bilan en admettant la mort de huit civils dans ce village, touchés par des "balles perdues".La mission de l'Onu en RDC (Monusco) a déclaré avoir reçu des informations sur ces violences à Kishishe "qui auraient fait un grand nombre de victimes civiles".S’exprimant sur le massacre de 300 civils, Moscou a dénoncé un "acte de violence barbare". La diplomatie russe est convaincue de la nécessité d'une enquête approfondie.Le Sénégal remporte sa première Coupe d'Afrique des NationsLe 6 février, nuit de folie pour le Sénégal, qui remporte sa première Coupe d’Afrique des Nations.Les Lions de la Teranga se sont débarrassés en finale du favori égyptien, après une séance de tirs aux buts tendue.Premières manœuvres russo-algériennes sur le sol africainEn novembre, l'Algérie a accueilli, pour la première fois sur son sol, des manœuvres conjointes avec la Russie, baptisées Bouclier du désert 2022. Ces exercices ont mis en pratique les tactiques antiterroristes des deux armées dans des environnements désertiques. Ils ont engagé quelque 200 soldats des forces antiterroristes russes et algériennes dans la région de Béchar, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec le Maroc. Bien avant le début de l’événement, la porte-parole des Affaires étrangères russes, Maria Zakharova, a souligné que ces manœuvres "ne visaient aucun pays tiers".Le 7 novembre, l'Algérie a en outre posé sa candidature pour adhérer aux BRICS. Le groupe des cinq (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) attire de plus en plus les regards.

