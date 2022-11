https://fr.sputniknews.africa/20221104/seul-un-idiot-croirait-que-les-russes-ont-fait-exploser-leur-propre-gazoduc-1056726154.html

"Seul un idiot croirait que les Russes ont fait exploser leur propre gazoduc"

Le Daily mail a récemment émis l'idée que c'était la Russie qui était responsable du sabotage du Nord Stream. Une partie des lecteurs a pourtant trouvé de... 04.11.2022

2022-11-04T21:58+0100

2022-11-04T21:58+0100

2022-11-04T21:58+0100

Alors que le Kremlin, fort des rapports de ses services secrets, affirme que le Royaume-Uni est impliqué dans le sabotage des gazoducs Nord Stream, la presse britannique reste fidèle à elle-même et continue d’en accuser Moscou.Ainsi, dans un article consacré à la polémique entre Moscou, Londres et Washington sur qui est responsable du sabotage, le Daily Mail écrit: "Les dirigeants occidentaux ont cessé de blâmer publiquement la Russie pour l'attaque […] mais ont rapporté en privé leurs soupçons que Poutine était derrière tout cela".Dans les commentaires, plusieurs lecteurs trouvent des telles accusations ubuesques et prennent la peine d’expliquer pourquoi.Un autre, d’Espagne lui, estime qu’"il faut être cliniquement malade pour croire une telle connerie" et désigne les États-Unis et le Royaume-Uni comme responsables.Poutine rejette les accusationsIl convient de rappeler que le Président russe a lui-même pointé l’absurdité de tels soupçons.Le 26 septembre, plusieurs actes de sabotage ont eu lieu sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui passent par la mer Baltique, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. En conséquence, une conduite du Nord Stream 2 et les deux du Nord Stream 1 ont été endommagées. Les dégâts ont entraîné une fuite massive de gaz.Vladimir Poutine les a qualifiés d’"acte de terrorisme international" et tient depuis les Anglo-Saxons responsables de ces actions "qui détruisent les infrastructures européennes".

