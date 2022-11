https://fr.sputniknews.africa/20221102/sabotage-du-nord-stream-premieres-infos-de-lenquete-menee-par-loperateur-du-gazoduc-1056707486.html

Sabotage du Nord Stream: premières infos de l’enquête menée par l’opérateur du gazoduc

L’opérateur Nord Stream AG a publié, ce jeudi 2 novembre, le premier bilan des travaux d’observation effectué par son bateau spécial sur la ligne 1 du gazoduc endommagé dans "la zone économique exclusive de la Suède en mer Baltique"."Un acte de terrorisme évident"Le 31 octobre, Vladimir Poutine a indiqué que la société Gazprom a été autorisée à inspecter les gazoducs endommagés par des explosions le 26 septembre.Selon le Président, il s’agit d’"un acte de terrorisme évident". Il a aussi évoqué deux cratères de trois et de cinq mètres de profondeur. Un tuyau de 40 mètres de long a été arraché et projeté à une distance de 40 mètres juste en direction de Nord Stream 2 qui a été aussi endommagé "apparemment par cette explosion et par les fragments du tuyau" , a souligné Vladimir Poutine. avant d’ajouter que la Russie avait du mal à contrôler ce qui se passait dans les zones économiques exclusives du Danemark, de la Suède et de l'Allemagne.

