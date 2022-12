Massacre de civils en RDC: Moscou réagit

https://fr.sputniknews.africa/20221206/massacre-de-civils-en-rdc-moscou-reagit-1057189149.html

S’exprimant sur le massacre de 300 civils dans la République démocratique du Congo, Moscou a dénoncé un "acte de violence barbare". La diplomatie russe est... 06.12.2022, Sputnik Afrique

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait état le 5 décembre du massacre d’environ 300 personnes à Kishishe, un village de l'est du pays. Il accuse la rébellion menée par le M23.Le mouvement rebelle a rejeté les accusations des autorités congolaises.La réaction de la RussieLe même jour, Moscou a condamné fermement ce massacre.Selon Moscou, les événements de Kishishe confirment ainsi une fois de plus "l’existence de nombreux problèmes de sécurité dans l’est de la RDC et soulèvent la question de la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour mettre fin aux activités criminelles des groupes armés illégaux et pour améliorer la situation humanitaire et socio-économique de la population".Violents affrontementsL'AFP avait recueilli le 30 décembre des informations sur de violents affrontements dans le village de Kishishe entre le M23 et des milices.Dans un communiqué transmis le 1er décembre en fin de journée à l'AFP, la mission de l'Onu en RDC (Monusco) disait avoir reçu des informations sur ces violences à Kishishe "qui auraient fait un grand nombre de victimes civiles, selon les rapports préliminaires".Situation tendueDepuis le 25 novembre, un cessez-le-feu entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 a été déclaré. Un porte-parole du M23 a estimé que le mouvement n'était "pas vraiment concerné", parce qu'il n'était pas présent aux discussions. Au 28 novembre, le cessez-le-feu tenait encore. Toutefois aucun mouvement de retrait des zones occupées par la rébellion, comme demandé par le sommet, ne semblait s'amorcer.Et tandis que les Forces armées de la RDC (FARDC) "observent scrupuleusement le cessez-le-feu", a assuré le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, dans un communiqué, "l'armée rwandaise et ses supplétifs" du M23 ont attaqué le 1er décembre leurs positions à Kalima, dans la province du Nord-Kivu.Depuis que le M23, une ancienne rébellion tutsie vaincue en 2013, a repris les armes en fin d'année dernière, Kinshasa accuse le Rwanda de le soutenir, de l'armer et même de combattre à ses côtés, ce que Kigali dément.

