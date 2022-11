Erdogan confirme la reconduite de l'accord céréalier pour 120 jours de plus

https://fr.sputniknews.africa/20221117/erdogan-confirme-la-reconduite-de-laccord-cerealier-pour-120-jours-de-plus-1057002178.html

Suite à des pourparlers quadripartites en Turquie, les parties à l'accord céréalier ont conclu de le reconduire pour 120 jours de plus à partir du 19 novembre... 17.11.2022, Sputnik Afrique

Les doutes se dissipent: l'accord sur les céréales est finalement prolongé. Et ce, à partir du 19 novembre, date d’expiration de l'accord signé le 22 juillet à Istanbul.Cette confirmation par Recep Tayyip Erdogan intervient dans un contexte d'incertitudes ayant plané quant à la reconduite de l'accord, auquel la Russie avait antérieurement suspendu temporairement sa participation suite à l'attaque de drones ukrainiens ayant touché le couloir céréalier.Plus tôt dans la journée, quelques sources proches des négociations avaient déjà confirmé la reconduite de l'accord.Le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres s'en est félicité. Il a assuré que l'Onu s'engageait à soutenir le centre de coordination à Istanbul pour assurer le bon fonctionnement de cette importante chaîne d'approvisionnement.En dépit des sanctionsConclu le 22 juillet par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu, l'accord permettant d’exporter les céréales ukrainiennes par la mer Noire depuis trois ports ukrainiens a été accompagné d’un mémorandum entre les Nations unies et la Russie. Ce document garantit que les sanctions occidentales contre Moscou ne concerneront pas les céréales ni les engrais, de manière directe ou indirecte.Or, la Russie a de multiples fois insisté sur le fait qu'elle restait confrontée à des obstacles entravant l’exportation de son blé et de ses engrais en dépit des accords obtenus à Istanbul.

