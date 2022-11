https://fr.sputniknews.africa/20221117/laccord-cerealier-prolonge-annonce-lonu-1057001648.html

L'accord céréalier prolongé, annonce l'Onu

Le secrétaire général de l'Onu a annoncé jeudi, à côté d'autres responsables internationaux, la reconduite de l'accord sur les exportations de céréales. Sa... 17.11.2022, Sputnik Afrique

Antonio Guterres a "salué" la reconduite de l'accord sur les céréales ce jeudi 17 novembre. L'Onu s'engage à soutenir le centre de coordination à Istanbul pour assurer le bon fonctionnement de cette importante chaîne d'approvisionnement, a-t-il assuré.Dans un communiqué, M.Guterres a en outre affirmé que "l'Onu est pleinement engagée à lever les obstacles qui entravent les exportations de produits agricoles et engrais de la Fédération de Russie".L'Initiative sur les céréales en mer Noire qui expire vendredi soir a permis de sortir plus de 11 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens en quatre mois.Une source internationale proche des négociations a également confirmé jeudi à l'AFP la reconduite de cet accord qui implique l'Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations unies.Le président turc Recep Tayyip Erdogan, l'un des artisans de cet accord, s'était dit mercredi "convaincu" que l'accord serait reconduit. Kiev a été le premier jeudi à annoncer la reconduite de cet accord "pour 120 jours".Accord et mémorandumLe 22 juillet, la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu ont signé un accord permettant d’exporter les céréales ukrainiennes par la mer Noire depuis trois ports ukrainiens.Il était accompagné d’un mémorandum entre les Nations unies et la Russie garantissant que les sanctions occidentales contre Moscou ne concerneront pas les céréales ni les engrais, de manière directe ou indirecte.

