La Russie reprend sa participation à l’accord sur les céréales

Du fait que Kiev a donné des garanties de ne pas utiliser le corridor céréalier et les ports ukrainiens pour mener des actions militaires, la Russie reprend sa... 02.11.2022, Sputnik Afrique

La Russie reprend sa participation à l’accord sur les céréales, a annoncé ce 2 novembre la Défense russe. Cette décision fait suite aux garanties données par l’Ukraine de ne pas utiliser le corridor céréalier et les ports ukrainiens à des fins militaires. Ces garanties écrites ont été obtenues grâce aux efforts de l’Onu et de la Turquie, a souligné le ministère.Le jour même, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a aussi annoncé la reprise des expéditions de céréales à partir de 9h00 GMT. Les dirigeants russe et turc se sont entretenus la veille par téléphone. M.Erdogan prévoit de discuter avec Volodymyr Zelensky et Joe Biden sur ce sujet. Attaque contre des navires russesLe 29 octobre, la Russie a annoncé qu'elle suspendait sa participation à l'accord, après une attaque "massive" de drones ciblant la flotte russe en Crimée. Les bâtiments visés assuraient la sécurité du couloir céréalier, selon Moscou.Le 1er novembre, lors de son entretien avec le leader turc, Vladimir Poutine a assuré que la Russie était toujours disposée à fournir d'importants volumes de céréales et d'engrais aux pays africains.

