https://fr.sputniknews.africa/20221029/moscou-suspend-laccord-sur-les-cereales-apres-lattentat-a-sebastopol--1056667568.html

Moscou suspend sa participation à l’accord sur les céréales suite à l'attaque de Sébastopol

Moscou suspend sa participation à l’accord sur les céréales suite à l'attaque de Sébastopol

Moscou a annoncé avoir suspendu sa participation à l’accord portant sur l'exportation de produits agricoles à partir des ports ukrainiens, après l’attaque de... 29.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-29T16:44+0200

2022-10-29T16:44+0200

2022-10-29T18:08+0200

céréales

russie

donbass. opération russe

ukraine

port

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1055787360_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_eaa215fb004947db40709f4f8729cec5.jpg

Ce samedi 29 octobre, la Russie a décidé de ne plus participer à l'accord sur les exportations de céréales destinées aux pays pauvres, a déclaré le ministère de la Défense russe.Plus tôt dans la journée, des navires russes ont été attaqués dans la baie de Sébastopol par des drones de Kiev. Selon le ministère russe de la Défense, ces éléments de la Flotte de la mer Noire "assuraient la sécurité du couloir céréalier dans le cadre d'une initiative internationale d'exportation de produits agricoles depuis les ports ukrainiens".Débloquer les cargaisons Le 22 juillet dernier, la Russie et l'Ukraine, sous égide de l'Onu et de la Turquie, ont signé à Istanbul deux documents, faisant partie d’un seul accord, pour créer des couloirs et débloquer ainsi les cargaisons immobilisées dans les ports ukrainiens. Le 28 octobre, le Centre commun de coordination, créé par ces quatre parties, a fait valoir qu'au 27 octobre, le tonnage total de céréales et d'autres produits agricoles exportés depuis ces ports était de 9.239.819 tonnes.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

céréales, russie, ukraine, port