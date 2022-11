https://fr.sputniknews.africa/20221116/reconduction-de-laccord-cerealier-macron-optimiste-moscou-vigilant--1056840179.html

Reconduction de l’accord céréalier: Macron optimiste, Moscou vigilant

Un travail intense se poursuit concernant l’accord céréalier, donnant lieu à des contacts assez productifs, selon le porte-parole du Kremlin, qui appelle... 16.11.2022, Sputnik Afrique

Alors qu’Emmanuel Macron est plein d’optimisme quant à l’avenir de l’accord sur les céréales qui doit, selon lui, "être impérativement reconduit à la fin de cette semaine", le Kremlin est plus prudent dans ses estimations.Les exportations russes, pomme de discordeIl a également évoqué les mesures destinées à débloquer les navires russes coincés dans des ports européens et à assurer la levée des obstacles aux livraisons des denrées russes sur les marchés étrangers."Nous en avons déjà parlé. Un travail est actuellement mené en vue de résoudre le problème de l’accord sur l’exportation en mer Noire relatif à nos livraisons", a-t-il indiqué.Nouveau corridor pour les engrais russesEmmanuel Macron a affirmé à Bali que l’accord se devait d’être reconduit."Sur la question des engrais, nous avons avancé en actant la semaine dernière un nouveau corridor pour acheminer des engrais russes vers l’Afrique", avait-il annoncé.Conclu à Istanbul le 22 juillet pour 120 jours, l’accord céréalier permettant les exportations des céréales depuis les ports ukrainiens via le corridor humanitaire en mer Noire expire le 19 novembre.Le 30 octobre, la Russie l’a suspendu suite à une attaque terroriste ukrainienne contre des navires de la flotte russe de la mer Noire.Moscou est revenu dans l’accord après avoir obtenu les garanties de Kiev de ne pas utiliser les corridors humanitaires destinés à l’exportation des céréales à des fins militaires.

