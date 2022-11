https://fr.sputniknews.africa/20221111/que-cela-vous-plaise-ou-non-le-monde-a-besoin-des-cereales-russes-selon-une-agence-de-lonu-1056785042.html

"Que la Russie vous plaise ou non", le monde a besoin des céréales russes, selon une agence de l’Onu

"Que la Russie vous plaise ou non", le monde a besoin des céréales russes, selon une agence de l'Onu

Tous les pays doivent œuvrer à la prolongation de l’accord céréalier qui permet les exportations de céréales et d'engrais russes et ukrainiens via la mer... 11.11.2022, Sputnik Afrique

Couloir céréalierL’accord impliquant la Russie, l’Ukraine, l’Onu et la Turquie a été signé fin juillet à Istanbul. Il a établi un couloir sécurisé permettant la reprise des exportations des céréales ukrainiennes et la facilitation des livraisons des produits agricoles russes.L'accord conclu pour une période de 120 jours expire le 19 novembre. Moscou a brièvement suspendu sa participation le 29 octobre en représailles à une attaque avec des drones sur sa base navale de Sébastopol, en Crimée, puis a annoncé son retour le 2 novembre après avoir reçu des garanties de la part de l'Ukraine.Le renouvellement de l’accord est au cœur des discussions qui ont lieu à Genève ce 11 novembre entre les hauts responsables onusiens et russes.

