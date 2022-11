https://fr.sputniknews.africa/20221115/les-sanctions-nont-pas-empeche-la-russie-dexporter-105-tonnes-de-cereales-1056828916.html

Les sanctions n'ont pas empêché la Russie d'exporter 10,5 millions de tonnes de céréales

Les obstacles aux exportations de céréales et d’engrais russes ne sont pas levés, a déploré le chef de la diplomatie russe lors du G20. En revanche, Moscou a... 15.11.2022, Sputnik Afrique

La Russie reste confrontée à des obstacles entravant l’exportation de son blé et de ses engrais en dépit des accords obtenus à Istanbul, estime Sergueï LavrovIl a ajouté qu’Antonio Guterres lui avait assuré sa disposition à respecter les exigences de la Russie relatives à l’accord céréalier, bien que des résultats concrets n’aient pas été obtenus.Il faut que les promesses soient mises en pratiqueIl a ajouté que "malgré tous les problèmes et sanctions, la Russie a déjà exporté 10,5 millions de tonnes de céréales, dont du blé pour quelque huit millions de tonnes"."Environ 60% vers l’Asie et quelque 40% vers des pays africains."Prévenir des provocations ukrainiennesLe ministre n’a pas manqué de prévenir contre les provocations ukrainiennes dans le cadre de l’accord dont se rendaient compte les pays occidentaux et la Turquie.Il a rappelé que la Russie s’était provisoirement retirée de l’accord après sa violation par la partie ukrainienne."Nos collègues turcs et nos collègues occidentaux comprennent aussi qu’ils doivent retenir l’Ukraine contre les actions inacceptables de ce genre [l’utilisation du couloir humanitaire pour le transfert des céréales à des fins militaires]", a-t-il signalé."Lorsque les forces armées ukrainiennes ont utilisé le couloir humanitaire pour l’exportation de céréales à des fins militaires, nous avons suspendu cette opération. Ensuite, les Ukrainiens ont confirmé qu’ils ne le feraient plus."

