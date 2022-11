https://fr.sputniknews.africa/20221111/la-russie-augmente-ses-exportations-dengrais-vers-les-pays-amis-dont-lafrique-1056790412.html

La Russie augmente ses exportations d’engrais vers les pays amis, dont l’Afrique

Les exportations russes d’engrais vers les pays amis, y compris l’Afrique, ne cessent de croître, alors que l’Europe est désormais absente parmi les acheteurs... 11.11.2022, Sputnik Afrique

La Russie a amplifié le commerce de ses fertilisants vers les pays amis, tels que les pays de l’Amérique Latine et de l’Asie du Sud-Est, en particulier la Chine et l’Inde. L’Afrique est aussi très demandeur des engrais russes, a déclaré Denis Mantourov, vice-Premier ministre et ministre russe de l’Industrie et du Commerce.Gros exportateur d’engraisToujours selon M.Mantourov, la Russie produit des engrais 2,5 fois plus qu’elle en consomme, ce qui lui donne la possibilité d’être un gros exportateur sur les marchés étrangers.Elle attire ainsi les grands acheteurs comme la Chine, l’Inde, sans oublier qu’elle est prête à donner gratuitement plusieurs tonnes d’engrais à l’Afrique.Le 2 novembre, le Mali a annoncé qu’il allait recevoir 55.000 tonnes d’engrais et de blé et 60.000 tonnes d’hydrocarbures venant de Moscou.Les engrais russes visés par des sanctionsCes dernières années plusieurs États ont adopté des sanctions contre la Russie. Après le lancement par Moscou, en février, de son opération spéciale en Ukraine, les condamnations se sont multipliées, touchant entre autres l’exportation d’engrais.Le 22 juillet, la Russie, la Turquie, l’Ukraine et l’Onu ont signé un accord à Istanbul portant sur les exportations de céréales et d’engrais depuis trois ports ukrainiens. Toutefois, Vladimir Poutine a constaté en septembre que la majorité des céréales était exportée vers l’Europe plutôt que vers les pays africains dans le besoin.En octobre, la Russie a suspendu pendant quelques jours sa participation à l’accord d’Istanbul, après une attaque de drones ukrainiens contre ses navires qui assuraient la sécurité du couloir céréalier. Kiev a dû donner des garanties de ne pas utiliser ce corridor à des fins militaires pour que Moscou reprenne sa participation à l’accord.

