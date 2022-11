https://fr.sputniknews.africa/20221103/hydrocarbures-engrais-et-ble-le-mali-sattend-a-une-livraison-importante-de-moscou-1056714431.html

Hydrocarbures, engrais et blé, le Mali s’attend à une livraison importante de Moscou

Hydrocarbures, engrais et blé, le Mali s’attend à une livraison importante de Moscou

La Russie a une côte d’enfer en Afrique qui ne cesse de s’accroitre. Mercredi 2 novembre, à la télévision nationale, le ministre malien de l’Économie et des... 03.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-03T19:21+0100

2022-11-03T19:21+0100

2022-11-03T19:22+0100

afrique subsaharienne

mali

russie

relations bilatérales

engrais

blé

hydrocarbures

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1055188431_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_09dc651d45dd6052a8bcb5eae90ed8e4.jpg

Le Kremlin serait prêt à envoyer dans "les semaines à venir", des chargements de blé et d’engrais à Bamako. Il s’agirait de 30.000 tonnes d’engrais et 25.000 tonnes de blé, plus une cargaison de 60.000 tonnes de produits pétroliers qui devraient arriver sur le sol malien. L’ensemble des marchandises s’élèverait à 100 millions dollars, a annoncé le 2 novembre le ministre malien de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou à la télévision nationale.Pour rappel, une importante délégation malienne, conduite par le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, s’est rendue le 27 octobre dernier en Russie pour mener des négociations portant sur plusieurs secteurs économiques. Il faut noter que, le Mali est le 3ème consommateur d’engrais en Afrique occidentale, derrière le Nigeria et le Ghana. Le pays a importé, en 2021, pour 1,7 million de dollars d’engrais depuis la Russie, selon les données de l’Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

afrique subsaharienne

mali

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, russie, relations bilatérales, engrais, blé, hydrocarbures