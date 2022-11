https://fr.sputniknews.africa/20221110/un-ministre-congolais-qualifie-dhypocrisie-les-exportations-de-ble-vers-lue-plutot-que-lafrique-1056776435.html

Un ministre congolais qualifie d’"hypocrisie" les exportations de blé vers l’UE plutôt que l’Afrique

Un ministre congolais qualifie d’"hypocrisie" les exportations de blé vers l’UE plutôt que l’Afrique

Dans un commentaire à Sputnik, le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo a qualifié d'"hypocrisie" le fait de fournir des céréales dans le... 10.11.2022, Sputnik Afrique

Dans une interview accordée à Sputnik, le ministre des Affaires étrangères Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakosso, a qualifié d'"hypocrisie" le fait de fournir des céréales à l'Europe au détriment de l'Afrique.Toutefois, le ministre a déclaré que le discours selon lequel les Africains mourraient de faimlé à ne pas dramatiser les problèmes de l'Afrique.Quant aux livraisons d’engrais russes, le ministre congolais a précisé qu’"on en a grand besoin".Accord du bléLe 22 juillet, la Russie, la Turquie, l’Ukraine et l’Onu ont signé un accord portant sur les exportations de céréales et d’engrais depuis trois ports ukrainiens. En septembre, Vladimir Poutine a déclaré que la majorité des céréales était exportée vers les États européens plutôt que vers les pays africains dans le besoin.Le 30 octobre, la Russie a annoncé la suspension de sa participation à l’accord, après l'attaque de drones ukrainiens contre ses navires se trouvant dans la baie de Sébastopol en Crimée. Les bâtiments ciblés assuraient la sécurité du couloir céréalier, selon Moscou.Le 2 novembre, la Russie a annoncé la reprise de sa participation à l'accord, car Kiev avait donné des garanties de ne pas utiliser le corridor céréalier et les ports ukrainiens pour mener des actions militaires.

