"La honte": Erdogan fustige l’Occident pour son attitude envers la famine en Afrique

"La honte": Erdogan fustige l'Occident pour son attitude envers la famine en Afrique

Le Président turc a blâmé l’Occident pour son indifférence envers la famine sévissant sur le continent africain, alors qu’il "donne une leçon d’humanité" au... 04.11.2022, Sputnik Afrique

Revenant sur la crise alimentaire en Afrique, le Président turc a condamné la relation de l’Occident envers ce problème.Il a mis en valeur "les souffrances de millions de personnes" sur lesquelles les pays occidentaux ferment les yeux. Depuis la reprise des exportations en été, les autorités russes ne cessent d’attirer l’attention sur les vrais bénéficiaires de ces denrées alimentaires qui devaient principalement partir vers les pays pauvres. Selon Moscou, la moitié de ces livraisons se répartie entre l’Union européenne et les pays développés tels que le Royaume-Uni, Israël et la Corée du Sud. Les pays pauvres dont la Somalie, l’Ethiopie, le Yémen, le Soudan et l’Afghanistan, n’en ont reçu que 3%, principalement dans le cadre du Programme alimentaire mondial.Livraisons à titre gracieuxEnfin, le chef de l’État turc a rappelé avoir convenu avec le Président russe d’envoyer gratuitement les céréales aux pays pauvres dont à Djibouti, la Somalie, le Soudan: "Nous étions tous les deux d'accord":Le dirigeant turc a indiqué que ce sujet serait abordé lors du sommet du G20. Il se tiendra les 15 et 16 novembre en Indonésie.

