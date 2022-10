https://fr.sputniknews.africa/20221028/moscou-designe-les-pays-europeens-qui-bloquent-300000-t-dengrais-russes-destines-aux-pays-pauvres-1056652858.html

Moscou désigne les pays européens qui bloquent 300.000 t d’engrais russes destinés aux pays pauvres

Moscou désigne les pays européens qui bloquent 300.000 t d’engrais russes destinés aux pays pauvres

Les engrais gratuits russes destinés aux pays pauvres restent bloqués en Lettonie, en Estonie, en Belgique et aux Pays-Bas dont les autorités refusent leur... 28.10.2022, Sputnik Afrique

La Russie est prête à offrir gratuitement près de 300.000 tonnes d’engrais aux pays pauvres. Mais les marchandises restent coincées principalement dans les entrepôts en Lettonie (80%), en Estonie, en Belgique et aux Pays-Bas, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.Les autorités de ces pays interdisent leur départ dans le cadre du programme alimentaire mondial, précise l’instance.Il s’agit de 80% d’engrais que la Russie est disposée à donner à titre gracieux.CéréalesLa Russie a aussi envoyé environ 10.5 millions de tonnes de céréales, essentiellement du blé, dans les pays d'Afrique (33%) et d'Asie (62%), poursuit l'institution.Ce alors que la mission humanitaire de l’accord sur les céréales ukrainiennes signé en juillet à Istanbul prévoyait leur envoi vers les pays les plus pauvres. Au total, via ce corridor humanitaire en mer Noire, 390 bateaux sont déjà partis avec 8.899.048 tonnes de produits alimentaires.Quelle est la cause? Ce sont notamment les sanctions unilatérales occidentales imposées contre la Russie qui paralysent tout le processus, explique le ministère. Ces entraves persistent toujours malgré les déclarations faites par Washington et Bruxelles sur la levée des sanctions contre les denrées alimentaires et les engrais russes. Autres entraves Enfin, Moscou a fait part d’un problème de contrebande. Dans le port d’Istanbul, une forte concentration de navires se crée sciemment pour accélérer la procédure de vérification des marchandises par les spécialistes russes et assoupir leur attention.

