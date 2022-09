https://fr.sputniknews.africa/20220921/le-comble-du-cynisme-poutine-denonce-le-silence-de-lue-quant-aux-engrais-russes-bloques-1056249037.html

"Le comble du cynisme": Poutine dénonce le silence de l’UE quant aux engrais russes bloqués

"Le comble du cynisme": Poutine dénonce le silence de l’UE quant aux engrais russes bloqués

La proposition russe d’expédier gratuitement aux pays en développement 300.000 tonnes d’engrais russes stockés dans des pays européens reste sans réponse... 21.09.2022, Sputnik Afrique

Les pays de l’Union européenne ne donnent aucune réponse à la volonté de la Russie de transférer gratuitement aux pays dans le besoin les 300.000 tonnes d’engrais russes qui se sont accumulés dans les ports maritimes européens, a déclaré Vladimir Poutine."Et bien c’est clair: ils ne veulent pas laisser nos entreprises gagner de l’argent. Mais nous voulons donner gratuitement! Donnez au moins gratuitement aux pays dans le besoin. Mais non, rien en réponse à cela. Aucune réponse", a poursuivi le chef de l’État russe.Produits stockésLa semaine dernière, formulant cette proposition de fournir gratuitement les engrais russes aux pays pauvres, Vladimir Poutine a dit espérer que "l'Occident cesse[rait] de recourir au protectionnisme et aux sanctions et d'agir de manière égoïste".Lors de sa conversation avec le Chancelier allemand Olaf Scholz le 13 septembre, Vladimir Poutine n’a noté "aucun progrès dans la suppression des obstacles à l'exportation de produits et d'engrais russes".Le 21 septembre, en marge de l’Assemblée générale de l’Onu, son secrétaire général Antonio Guterres et le Président turc Recep Tayyip Erdogan ont discuté du dossier ukrainien, dont de nouvelles actions sur l'initiative céréalière de la mer Noire, ainsi que la garantie de l'accès des céréales et des engrais russes aux marchés mondiaux.

