https://fr.sputniknews.africa/20220920/accord-cerealier-vers-quels-pays-les-denrees-ukrainiennes-ont-elles-ete-exportees-1056234345.html

Accord céréalier: vers quels pays les denrées ukrainiennes ont-elles été exportées?

Accord céréalier: vers quels pays les denrées ukrainiennes ont-elles été exportées?

Alors que des denrées ont été livrées dans le cadre de l’accord sur les céréales à plusieurs pays, certains Etats africains continuent à souffrir de famine... 20.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-20T11:20+0200

2022-09-20T11:20+0200

2022-09-20T11:25+0200

infographies

céréales

afrique

russie

ukraine

turquie

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1056233921_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90a6ba3beaed5d133b713cfee669c10a.png

Les événements en Ukraine ne sont pas la cause de la famine en Afrique, a déclaré Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge. Une vingtaine d'États africains et 22 millions de personnes ont été confrontés à une crise alimentaire bien avant cela, a-t-il ajouté. La Russie appelle à une expansion urgente et massive de l'aide aux personnes dans le besoin. Vladimir Poutine a dit la semaine dernière à propos de l'accord sur les céréales que les pays de l'Union européenne avaient dupé l'Afrique. "Si l'on exclut la Turquie en tant que pays intermédiaire, la quasi-totalité des céréales exportées d'Ukraine est destinée non pas aux pays en développement et aux pays pauvres, mais aux pays de l'UE", a déclaré le Président russe. Mais la Russie continuera à travailler pour que cette situation soit réglée, a précisé M. Poutine. Qui a alors reçu les denrées depuis le début de l'accord? Dans l’infographie de Sputnik, nous pouvons voir qui en a profité le plus.

afrique

russie

ukraine

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

céréales, afrique, russie, ukraine, turquie, vladimir poutine, инфографика