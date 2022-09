https://fr.sputniknews.africa/20220917/certains-ports-de-lue-donnent-des-signaux-positifs-sur-le-passage-des-engrais-russes-selon-lonu-1056207759.html

Certains ports de l’UE donnent des signaux positifs sur le passage des engrais russes, selon l’Onu

Certains ports de l’UE donnent des signaux positifs sur le passage des engrais russes, selon l’Onu

Le secrétaire général de l'Onu a confié auprès de Sputnik qu’un certain nombre de ports européens avaient envoyé des signaux positifs concernant les... 17.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-17T13:46+0200

2022-09-17T13:46+0200

2022-09-17T13:46+0200

international

russie

onu

exportations

engrais

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1045757752_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_36a82503ef4821ba3280a876736d5691.jpg

Le 16 septembre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à transférer gratuitement aux pays en développement 300.000 tonnes d’engrais accumulées dans les ports de l’Union européenne. Il a aussi noté en avoir informé le secrétaire général des Nations unies.De son côté, dans un entretien accordé à Sputnik, Antonio Guterres a déclaré le 17 septembre qu’un certain nombre de ces ports avaient envoyé des signaux positifs concernant la question.Le secrétaire général de l’Onu a aussi indiqué que "nous sommes également en contact avec les ports":L’"égoïsme" de l’OccidentLe Président russe a déclaré le 16 septembre en marge du sommet de l’OCS en Ouzbékistan que Moscou se félicitait de la décision de lever les sanctions sur les engrais. Mais il a déploré "que seuls les pays européens, et non les États les plus pauvres, puissent les acheter". Il a ainsi dénoncé le "protectionnisme" et l’"égoïsme" de l’Occident.Le 22 juillet, un accord a été signé par la Russie et l'Ukraine, et validé par l’Onu et la Turquie. Il a permis la reprise des exportations des céréales ukrainiennes bloquées dans les ports depuis des mois.Le même document prévoit également que les sanctions occidentales ne s'appliqueront pas aux exportations de produits agricoles et d'engrais russes.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, onu, exportations, engrais