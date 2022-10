https://fr.sputniknews.africa/20221027/poutine-leurope-bloque-300000-t-dengrais-que-moscou-est-pret-a-donner-a-lafrique-1056650113.html

L'Europe bloque 300.000 t d’engrais que Moscou est prêt à donner à l’Afrique, déclare Poutine

L'Europe bloque 300.000 t d’engrais que Moscou est prêt à donner à l’Afrique, déclare Poutine

Le Président russe a appelé l’Europe à remettre à l’Afrique les milliers de tonnes d’engrais russes qu’elle bloque en raison des sanctions. Il a promis de... 27.10.2022, Sputnik Afrique

La Russie est prête à donner gratuitement à l’Afrique les 300.000 tonnes d’engrais russes saisis en Europe cause de sanctions, mais les pays européens refusent de les débloquer, a déclaré ce jeudi 27 octobre le Président russe.Une liste à l'attention des pays africainsRépondant à un représentant d’un institut sud-africain, il a promis de faire parvenir aux pays d’Afrique la liste des ports européens où se trouvent ces engrais.Le Président russe s’est dit surpris par le fait que la décision occidentale de lever les restrictions sur les livraisons d’engrais russe ne concernait que les pays membres de l’Union européenne."Ils se fichent des conséquences"Et d’expliquer que les États-Unis et les pays européens font tout pour défendre leurs propres intérêts "sans réfléchir aux conséquences que cela peut avoir pour les pays africains".Pour garantir sa position confortable, l’Occident utilise entre autres son contrôle des monnaies principales dont le dollar ou l’euro, a noté le Président. Les États-Unis ont notamment commencé à acheter plus de nourriture sur les marchés mondiaux qu’ils n’en livrent, "en raison du fait qu'ils ont une presse à imprimer", [une planche à billets]. Compte tenu de la pandémie de Covid, de la mauvaise récolte de 2021, ces actions ont provoqué une pénurie de denrées alimentaires, et la montée des prix.

