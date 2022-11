https://fr.sputniknews.africa/20221116/bouclier-du-desert-2022-signe-de-la-profondeur-du-partenariat-strategique-entre-moscou-et-alger-1056838816.html

Bouclier du désert 2022: signe de "la profondeur du partenariat stratégique entre Moscou et Alger"

Les manœuvres conjointes russo-algériennes, Bouclier du désert 2022, permettent aux forces armées des deux pays de tirer parti de leurs expériences en... 16.11.2022, Sputnik Afrique

L'Algérie accueille, pour la première fois sur son sol, des manœuvres conjointes avec la Russie, Bouclier du désert 2022. Elles sont programmées du 16 au 28 novembre et réunissent quelque 200 soldats des forces antiterroristes russes et algériennes dans la région de Béchar, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec le Maroc.Dans un entretien accordé à Sputnik, le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Bouteldja Allel, a fait savoir que les exercices "confirment la profondeur du partenariat stratégique entre Moscou et Alger".Il importe que les forces armées russes partagent également leur expérience "en matière d'utilisation des armes et de stratégies de sécurité". "Même si, bien entendu, les liens entre les deux pays vont bien au-delà de la collaboration militaro-industrielle", a ajouté l’interlocuteur de Sputnik.Visite d’Abdelmadjid Tebboune en RussieIl souligne que les exercices précéderont le déplacement du Président algérien Abdelmadjid Tebboune en Russie.Le 11 novembre, le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé à Sputnik que l’arrivée d’Abdelmadjid Tebboune en Russie pourrait avoir lieu avant la fin de cette année et que des préparatifs "actifs" étaient en cours.

