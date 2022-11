https://fr.sputniknews.africa/20221111/le-president-algerien-peut-se-rendre-en-russie-avant-la-fin-de-lannee-1056787198.html

Le Président algérien devrait se rendre en Russie avant la fin de l'année

Le Président algérien devrait se rendre en Russie avant la fin de l'année

Le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé la préparation de la visite du chef de l’État algérien en Russie. Un voyage attendu depuis la première... 11.11.2022, Sputnik Afrique

La visite du Président algérien Abdelmadjid Tebboune en Russie peut avoir lieu avant la fin de cette année. Cette annonce a été faite ce 11 novembre auprès de Sputnik par le ministère algérien des Affaires étrangères, qui a aussi fait part des préparatifs "actifs" de cette visite.Selon Ramtane Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, la partie algérienne voudrait la finaliser d’ici la fin de l’année.Un peu plus tôt, Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères, avait déclaré que Vladimir Poutine avait invité le Président algérien à visiter la Russie et que Moscou attendait de connaître quelles dates seraient privilégiées.Une invitation il y a deux ansEn 2020, M.Poutine avait déjà invité son homologue algérien à se rendre en Russie lors de leur rencontre en marge de la conférence internationale sur la Libye à Berlin. Lors de sa visite à Alger en juillet dernier, Sergueï Lavrov a réitéré cette invitation du chef de l’État russe.

