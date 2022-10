https://fr.sputniknews.africa/20221031/legypte-donne-son-feu-vert-a-la-construction-dun-reacteur-par-le-russe-rosatom-1056687657.html

L'Égypte donne son feu vert à la construction d'un réacteur par le russe Rosatom

Le russe Rosatom construira le deuxième réacteur à la centrale nucléaire d'El-Dabaa dans le nord de l'Égypte, dont la mise en place avait été décidée en 2015. 31.10.2022, Sputnik Afrique

L'Autorité égyptienne de régulation nucléaire et radiologique (ENNRA) a accordé un permis de construire pour le deuxième réacteur de la centrale nucléaire d'El-Dabaa au groupe public russe Rosatom.Le 29 juin, le groupe russe avait déjà reçu l'autorisation à construire le premier bloc de la future centrale qui en comptera au final quatre.En novembre 2015, la Russie et l'Égypte avaient signé un accord d'une valeur totale de 30 milliards de dollars portant sur la construction de la première centrale nucléaire égyptienne. Moscou a également accordé au Caire un prêt de 25 milliards de dollars pour couvrir 85% des travaux. En octobre 2029, l'Égypte doit commencer à rembourser ce prêt, accordé au taux de 3% par an.

