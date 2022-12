https://fr.sputniknews.africa/20221206/les-algeriens-sont-ils-aux-cotes-des-marocains-au-mondial-2022-1057193171.html

Les Algériens sont-ils aux côtés des Marocains au Mondial 2022?

Les Algériens soutiendront l’équipe nationale du Maroc, qui sera opposée à l’équipe d’Espagne, malgré les tensions politico-diplomatiques entre Alger et Rabat... 06.12.2022, Sputnik Afrique

En dépit de la crise politique et diplomatique existante entre l’Algérie et le Maroc, les supporters algériens apporteront leur soutien aux Lions de l’Atlas (appellation de l’équipe nationale du Maroc) face à l’Espagne en huitièmes de finale du Mondial 2022 de football ce mardi 6 décembre, relate Algérie360.Un micro-trottoir a été effectué dans la wilaya de Jijel pour répondre à une seule question: quelle équipe soutiendront les Algériens pendant ce match? La réponse est: les Algériens soutiendront le Maroc. Pour les Jijeliens, la question ne se pose même pas car "les Marocains sont nos frères".Alger et Rabat font face à une crise politique et diplomatique sans précédent. Mais leurs peuples ne semblent pas être influencés par cela.

